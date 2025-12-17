Başkan Palancıoğlu, AB Bölgeler Komitesi 33'üncü Türkiye Çalışma Grubu Toplantısı'na katıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İstanbul'da gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Bölgeler Komitesi 33'üncü Türkiye Çalışma Grubu Toplantısı'na katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Avrupa ve Türkiye'den yerel yöneticilerin bir araya geldiği toplantıda Palancıoğlu, Türkiye ve Avrupa arasında ilişkileri güçlendirecek çeşitli çalışmalar ve yapılması gerekenlerle ilgili görüş ve tavsiyelerini paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, toplantıların hem Türkiye hem de AB ülkeleri arasında ilişkilerin gelişmesine vesile olduğunu ifade etti.

Avrupa Konseyi toplantılara 10 yıldır katılarak Türkiye'yi temsil ettiğini anlatan Palancıoğlu, AB'ye katılım sürecinde Türkiye'nin üzerine düşeni yaptığını kaydetti.

Palancıoğlu, Türkiye'de özellikle iklim alanında çok büyük başarılar elde edildiğini belirterek, 600 bin nüfuslu ilçede geri dönüşüm çalışmaları yaptıklarını dile getirdi.