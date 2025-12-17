Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Başkan Palancıoğlu, AB Bölgeler Komitesi 33'üncü Türkiye Çalışma Grubu Toplantısı'na katıldı

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İstanbul'da gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Bölgeler Komitesi 33'üncü Türkiye Çalışma Grubu Toplantısı'na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 12:08 Güncelleme: 17.12.2025 - 12:08
        Başkan Palancıoğlu, AB Bölgeler Komitesi 33'üncü Türkiye Çalışma Grubu Toplantısı'na katıldı
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Avrupa ve Türkiye'den yerel yöneticilerin bir araya geldiği toplantıda Palancıoğlu, Türkiye ve Avrupa arasında ilişkileri güçlendirecek çeşitli çalışmalar ve yapılması gerekenlerle ilgili görüş ve tavsiyelerini paylaştı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, toplantıların hem Türkiye hem de AB ülkeleri arasında ilişkilerin gelişmesine vesile olduğunu ifade etti.

        Avrupa Konseyi toplantılara 10 yıldır katılarak Türkiye'yi temsil ettiğini anlatan Palancıoğlu, AB'ye katılım sürecinde Türkiye'nin üzerine düşeni yaptığını kaydetti.

        Palancıoğlu, Türkiye'de özellikle iklim alanında çok büyük başarılar elde edildiğini belirterek, 600 bin nüfuslu ilçede geri dönüşüm çalışmaları yaptıklarını dile getirdi.

        Çocuklar ile gençlerin geleceğe iyi hazırlanması gerektiğini vurgulayan Palancıoğlu, AB ülkeleriyle gençler arasında birçok program olduğunu ve bunların artırılması gerektiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

