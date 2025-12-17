Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis
Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanık 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.
Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık U.K. ve avukatı katıldı.
Duruşmada 4 tanığın dinlenmesinin ardından esasa ilişkin son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık, "İçtiğim için pişmanım. Ticaretle bir alakam yoktur. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." savunmasını yaptı.
Mahkeme heyeti, sanık U.K'ye "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.
