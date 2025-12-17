Habertürk
        Kayseri'deki terör saldırısında şehit olan 15 asker anıldı

        Kayseri'deki terör saldırısında şehit olan 15 asker anıldı

        Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı 17 Aralık 2016'daki terör saldırısının yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 11:07 Güncelleme: 17.12.2025 - 11:07
        
        

        Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesince terör saldırısının yapıldığı Talas Bulvarı'ndaki Şehit Komandolar Durağı'nda düzenlenen törene, Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, Kayseri 1. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mesut Koçak, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Bostancı, ilçe belediye başkanları, bazı şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar ile Erciyes Mavi Kartalları Dayanışma ve Kültür Derneği bünyesindeki eski komandolar katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Çiçek, şehitlerin isimlerini tek tek okuyarak onları unutmalarının mümkün olmadığını söyledi.

        Her 17 Aralık'ta kalplerinin hüzünle dolduğunu belirten Çiçek, "Onların sesleri kulaklarımıza geliyor ama biz Müslümanız. Biz inanıyoruz ki onlar cennetteler, şu an buradalar bizi dinliyorlar. Annelerim vallahi billahi sizi görüyorlar, bizleri görüyorlar. Biz buna iman etmişiz. Onlar aramızdalar çünkü onlar hayatlarının baharında bu memleket için bu vatan için o giydikleri şerefli üniforma için şehit oldular." dedi.

        Soğuk havaya rağmen her yıl anma töreni için farklı şehirlerden Kayseri'ye gelenlere teşekkür eden Çiçek, "Bu durağın önünden her geçişimizde kalbimiz titrer. Durakta bekleyen öğrencilerimiz dua eder. Burayı her gördüğümüzde bin yıllık Türk tarihi aklımıza gelir. Burası bizim için bir cehennem yapmak istedikleri yer, cennet kokusunu aldığımız yer haline gelmiştir." diye konuştu.

        Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Ali Yavuz, şehit aileleri ve gazilerin bu ülkenin en kıymetli değerleri olduğunu vurguladı.

        Erciyes Mavi Kartalları Derneği Başkanı Ercan Agan da tüm şehitleri rahmetle andı, gazilere şifa diledi.

        Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi, daha sonra katılımcılar durağa karanfil bıraktı.

        Mavi bere takan eski komandoların komanda marşını okumasının ardından tören sona erdi.

        Kayseri'de 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan 1. Komando Tugay Komutanlığında görevli askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 15 asker şehit olmuş, 54 asker yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

