Kayseri'de "Hoş Geldin Bebek Projesi"yle bu yıl 3 bin 407 aileye destek olundu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2015'te hayata geçirilen "Hoş Geldin Bebek Projesi"yle bu yıl yeni evlat sevinci yaşayan 3 bin 407 aileye destek olduklarını bildirdi.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, belediye olarak yapılan hizmetlerle vatandaşların her anında yanında yer aldıklarını belirtti.

Sosyal belediyecilik alanında hayata geçirilen projelerle farkındalık oluşturduklarını ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Hizmetlerimizle hemşehrilerimin yüreklerine dokunarak gönül birliği oluşturuyoruz. Bu çerçevede Kocasinan bölgesinde doğan her bebeği 'hoş geldin bebek' sloganıyla karşılıyoruz. Bu yıl ise 3 bin 407 aile olmak üzere toplam 36 bin 220 aileye hoş geldin bebek seti hediye ettik. Bu proje ile çocuklarımıza sahip çıkarak ilk adımı atmış oluyoruz. Ailelerimizin mutluluklarına ortak oluyoruz."

Öte yandan hoş geldin bebek seti almak isteyen ilçe sakinlerinin, yeni doğan bebeklerinin nüfus cüzdanı ve aile toplum kağıdıyla birlikte Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne müracaat etmelerinin yeterli olacağı belirtildi.