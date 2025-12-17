Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de "Hoş Geldin Bebek Projesi"yle bu yıl 3 bin 407 aileye destek olundu

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2015'te hayata geçirilen "Hoş Geldin Bebek Projesi"yle bu yıl yeni evlat sevinci yaşayan 3 bin 407 aileye destek olduklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 11:55 Güncelleme: 17.12.2025 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de "Hoş Geldin Bebek Projesi"yle bu yıl 3 bin 407 aileye destek olundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2015'te hayata geçirilen "Hoş Geldin Bebek Projesi"yle bu yıl yeni evlat sevinci yaşayan 3 bin 407 aileye destek olduklarını bildirdi.

        Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, belediye olarak yapılan hizmetlerle vatandaşların her anında yanında yer aldıklarını belirtti.

        Sosyal belediyecilik alanında hayata geçirilen projelerle farkındalık oluşturduklarını ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Hizmetlerimizle hemşehrilerimin yüreklerine dokunarak gönül birliği oluşturuyoruz. Bu çerçevede Kocasinan bölgesinde doğan her bebeği 'hoş geldin bebek' sloganıyla karşılıyoruz. Bu yıl ise 3 bin 407 aile olmak üzere toplam 36 bin 220 aileye hoş geldin bebek seti hediye ettik. Bu proje ile çocuklarımıza sahip çıkarak ilk adımı atmış oluyoruz. Ailelerimizin mutluluklarına ortak oluyoruz."

        Öte yandan hoş geldin bebek seti almak isteyen ilçe sakinlerinin, yeni doğan bebeklerinin nüfus cüzdanı ve aile toplum kağıdıyla birlikte Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne müracaat etmelerinin yeterli olacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        800 bin TL'lik ağlatan tazminat! Mezar taşına sarıldılar...
        800 bin TL'lik ağlatan tazminat! Mezar taşına sarıldılar...
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Deniz sıcak, hava soğuk! Boğaz buharlaştı!
        Deniz sıcak, hava soğuk! Boğaz buharlaştı!
        Banka karara itiraz etmişti... Dava sonuçlandı!
        Banka karara itiraz etmişti... Dava sonuçlandı!
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Kurak kasım! Yüzde 18'lik büyük düşüş!
        Kurak kasım! Yüzde 18'lik büyük düşüş!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Sındırgı ve Simav için Santorini benzetmesi!
        Sındırgı ve Simav için Santorini benzetmesi!
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Mahkemeden işsiz erkeğe 5 bin TL'lik nafaka kararı!
        Mahkemeden işsiz erkeğe 5 bin TL'lik nafaka kararı!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        3.2 milyar liralık GSS borcu silinecek
        3.2 milyar liralık GSS borcu silinecek
        AB konut krizi için harekete geçti
        AB konut krizi için harekete geçti
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Kriz 'Rafa' kalkmıyor!
        Kriz 'Rafa' kalkmıyor!

        Benzer Haberler

        Başkan Palancıoğlu, Avrupa Birliği Toplantısı'nda Türkiye'nin haklarını sav...
        Başkan Palancıoğlu, Avrupa Birliği Toplantısı'nda Türkiye'nin haklarını sav...
        Başkan Okandan 17 Aralık Şehitlerini dualarla andı
        Başkan Okandan 17 Aralık Şehitlerini dualarla andı
        Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis
        Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis
        Kayseri Şehitleri 9. yıldönümünde anıldı Vali Çiçek: "9 yıl önce bu durağı...
        Kayseri Şehitleri 9. yıldönümünde anıldı Vali Çiçek: "9 yıl önce bu durağı...
        Başkan Çolakbayrakdar: "Doğumdan hayata, Kocasinan'da her an vatandaşımızın...
        Başkan Çolakbayrakdar: "Doğumdan hayata, Kocasinan'da her an vatandaşımızın...
        Kayseri'de terör saldırısında şehit olan 15 asker anıldı
        Kayseri'de terör saldırısında şehit olan 15 asker anıldı