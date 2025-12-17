Sarıoğlan'da Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi

Katılımcılar tarafından hazırlanan yerli ürünlerin sergilendiği etkinlikte, paylaşma ve dayanışma duygusu ön plana çıktı.

Programda, yerli üretimin desteklenmesi, tasarruf bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılması ve kültürel değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılması hedeflendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, üç nesil bir araya geldi.

