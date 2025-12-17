Kayseri'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

E.T. olay yerinde hayatını kaybetti, M.T. ve V.T. ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi 22. Cadde'deki boş arazide, aralarında husumet bulunan A.S. ile E.T. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

