        Kayseri Haberleri

        Kayseri'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kayseri'nin merkez Hacılar ilçesinde husumetli iki taraf arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 17:51 Güncelleme: 17.12.2025 - 17:51
        Kayseri'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi 22. Cadde'deki boş arazide, aralarında husumet bulunan A.S. ile E.T. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, A.S. yanında bulunan silahla E.T, oğlu M.T. ve yeğeni V.T'yi vurarak kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        E.T. olay yerinde hayatını kaybetti, M.T. ve V.T. ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

