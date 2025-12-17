Rapor mesaisinde son viraj: AK Parti ve CHP bu hafta Meclis’e sunacak

Süreç Komisyonu’nun rapor mesaisinde sona gelindi. AK Parti ve CHP bu hafta raporlarını Meclis'e sunacak. Ardından yasal düzenleme aşamasına geçilecek.

PARTİLER RAPORLARINI HAZIRLADI

İlk kez 5 Ağustos'ta toplanan komisyon bugüne kadar 19 toplantı yaptı. Dinlemeler tamamlandı. Partiler raporlarını hazırladı. MHP, DEM Parti, Yeniden Refah Partisi ve Türkiye İşçi Partisi raporunu Meclis Başkanlığı’na sundu.

AK PARTİ 65 SAYFADAN OLUŞAN RAPORUNU TAMAMLADI

AK Parti de 11 başlık ve 65 sayfadan oluşan raporunu tamamladı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'te AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ve Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ile bir araya geldi. Rapora dair ince ayarların yapıldığı belirtildi.

RAPOR ÖNCE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A, SONRA MECLİS'E SUNULACAK

Raporun perşembe ya da cuma günü AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması bekleniyor. AK Parti'nin raporunu hafta sonuna doğru ise Meclis'e sunması planlanıyor.

CHP GENİŞ KAPSAMLI RAPORUNU BU HAFTA MECLİS’E SUNACAK

CHP ise Meclis'e 17 sayfadan oluşan rapor özetini geçtiğimiz günlerde sundu. Geniş kapsamlı raporun da bu hafta Meclis'e iletilmesi bekleniyor.

UZLAŞMA SAĞLANAMAZSA “ÇALIŞMA RAPORU” HAZIRLANACAK

AK Parti ve CHP'nin de raporunu sunmasının ardından bir sonraki aşamaya geçilecek. Ortak bir rapor ya da uzlaşma sağlanamazsa tüm partilerin görüşlerinin ve komisyonun çalışmalarının yer aldığı bir "çalışma raporu" hazırlanacak.