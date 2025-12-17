Habertürk
        Haberler Gündem Politika Rapor mesaisinde son viraj: AK Parti ve CHP bu hafta Meclis’e sunacak | Son dakika haberleri

        Rapor mesaisinde son viraj: AK Parti ve CHP bu hafta Meclis’e sunacak

        AK Parti, Terörsüz Türkiye raporunu tamamladı. Raporun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül tarafından yarın ya da cuma günü sunulması bekleniyor. Raporun hafta sonuna doğru ise Meclis'e sunulması planlanıyor. Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi..

        Giriş: 17.12.2025 - 16:39 Güncelleme: 17.12.2025 - 16:50
        Rapor mesaisinde son viraj
        Süreç Komisyonu’nun rapor mesaisinde sona gelindi. AK Parti ve CHP bu hafta raporlarını Meclis'e sunacak. Ardından yasal düzenleme aşamasına geçilecek.

        PARTİLER RAPORLARINI HAZIRLADI

        İlk kez 5 Ağustos'ta toplanan komisyon bugüne kadar 19 toplantı yaptı. Dinlemeler tamamlandı. Partiler raporlarını hazırladı. MHP, DEM Parti, Yeniden Refah Partisi ve Türkiye İşçi Partisi raporunu Meclis Başkanlığı’na sundu.

        AK PARTİ 65 SAYFADAN OLUŞAN RAPORUNU TAMAMLADI

        AK Parti de 11 başlık ve 65 sayfadan oluşan raporunu tamamladı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'te AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ve Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ile bir araya geldi. Rapora dair ince ayarların yapıldığı belirtildi.

        RAPOR ÖNCE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A, SONRA MECLİS'E SUNULACAK

        Raporun perşembe ya da cuma günü AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması bekleniyor. AK Parti'nin raporunu hafta sonuna doğru ise Meclis'e sunması planlanıyor.

        CHP GENİŞ KAPSAMLI RAPORUNU BU HAFTA MECLİS’E SUNACAK

        CHP ise Meclis'e 17 sayfadan oluşan rapor özetini geçtiğimiz günlerde sundu. Geniş kapsamlı raporun da bu hafta Meclis'e iletilmesi bekleniyor.

        UZLAŞMA SAĞLANAMAZSA “ÇALIŞMA RAPORU” HAZIRLANACAK

        AK Parti ve CHP'nin de raporunu sunmasının ardından bir sonraki aşamaya geçilecek. Ortak bir rapor ya da uzlaşma sağlanamazsa tüm partilerin görüşlerinin ve komisyonun çalışmalarının yer aldığı bir "çalışma raporu" hazırlanacak.

        TEKLİFTE "KENDİNİ FESHEDEN ÖRGÜT" TANIMLAMASI YAPILABİLİR

        AK Parti kaynakları, uzlaşının rapor sunulduktan sonra hazırlanacak kanun teklifinde aranacağını belirtti. Kanun teklifine dileyen partilerin temsilcilerinin imza atması bekleniyor. Ayrıca sürece özel bir yasa çıkarılması gündemde.

        AK Parti'nin önerisi yasada "kendini fesheden örgüt" tanımlamasının yer alması yönünde. AK Parti kaynakları, örgüt üyelerinin dahil olduğu eylemlere göre bir kategorizasyon olacağı ve ceza değerlendirmelerinin de bu kategorilere göre yapılacağını belirtti. Tüm bu adımların atılması için örgütün, bulunduğu tüm bölgelerde silahları tamamen bıraktığının tescil ve tespitinin gerekli olduğu da kaydedildi.

        #Son dakika haberler
