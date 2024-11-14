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        Galler Milli Futbol Takımı, Kayseri'ye geldi

        UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 16 Kasım Cumartesi günü A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Galler, Kayseri'ye geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 22:49 Güncelleme: 14.11.2024 - 22:49
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        Galler Milli Futbol Takımı, Kayseri'ye geldi
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        UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 16 Kasım Cumartesi günü A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Galler, Kayseri'ye geldi.

        Kayseri Havalimanı'na özel uçakla gelen Galler Milli Futbol Takımı kafilesini federasyon temsilcilerinin yanı sıra bazı yabancı taraftarlar da karşıladı.

        Kafile, buradan otobüsle konaklayacağı otele geçti.

        4. Grup'ta 10 puanla zirvede yer alan A Milli Futbol Takımı, 16 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de RHG Enertürk Enerji Stadı'nda 8 puanla ikinci sırada yer alan takipçisi Galler'i konuk edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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