Kayseri, A Milli Futbol Takımı'na uğurlu geliyor

SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında yarın Galler ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, Kayseri'deki 4. müsabakasına çıkacak.

Kayseri'de daha önce oynadığı 3 maçı kazanan A Milli Futbol Takımı, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynayacağı 4. karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmaya çalışacak.

Ay-yıldızlı takım, Kayseri'deki ilk milli maçını 2 Haziran 2009'da Azerbaycan ile yaptı. Mililer, o dönem ismi Büyükşehir Belediyesi Kadir Has olan stattaki müsabakayı 2-0 kazandı.

A Milli Takım'ın, Kayseri'de resmi maç serüveni ise 2010 Dünya Kupası elemelerindeki Estonya mücadelesiyle başladı. 5 Eylül 2009'da yapılan karşılaşmada rakibini 4-2 mağlup eden milli takımın gollerini Tuncay Şanlı (2), Sercan Yıldırım ve Arda Turan kaydetti.