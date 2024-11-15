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        Kayseri, A Milli Futbol Takımı'na uğurlu geliyor

        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında yarın Galler ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, Kayseri'deki 4. müsabakasına çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 11:16 Güncelleme: 15.11.2024 - 11:16
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        Kayseri, A Milli Futbol Takımı'na uğurlu geliyor
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        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında yarın Galler ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, Kayseri'deki 4. müsabakasına çıkacak.

        Kayseri'de daha önce oynadığı 3 maçı kazanan A Milli Futbol Takımı, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynayacağı 4. karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmaya çalışacak.

        Ay-yıldızlı takım, Kayseri'deki ilk milli maçını 2 Haziran 2009'da Azerbaycan ile yaptı. Mililer, o dönem ismi Büyükşehir Belediyesi Kadir Has olan stattaki müsabakayı 2-0 kazandı.

        A Milli Takım'ın, Kayseri'de resmi maç serüveni ise 2010 Dünya Kupası elemelerindeki Estonya mücadelesiyle başladı. 5 Eylül 2009'da yapılan karşılaşmada rakibini 4-2 mağlup eden milli takımın gollerini Tuncay Şanlı (2), Sercan Yıldırım ve Arda Turan kaydetti.

        A Milli Takım, Kayseri'deki ikinci resmi maçında ise 2014 Dünya Kupası elemelerinde Andorra'yı ağırladı. Milli takım, 6 Eylül 2013'te oynanan mücadelede rakibini 5-0 yendi. Umut Bulut'un "hat-trick" yaptığı karşılaşmada milli takımın diğer gollerini Burak Yılmaz ve Arda Turan kaydetti.

        A Milli Futbol Takımı, tarihindeki en farklı galibiyetlerinden birini Andorra karşısında elde etti.

        - Milliler, Anadolu'daki maçlarda üstün

        A Milli Futbol Takımı, Anadolu'da oynadığı maçlarda rakiplerine üstünlük sağladı.

        Milli takım, Türkiye'de İstanbul dışında oynadığı 129 maçta 62 kez galip gelirken, 31 kez berabere kaldı, 36 kez yenildi.

        A Milli Futbol Takımı'nın Anadolu'da oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:

        Stat O G B M
        Adana 5 Ocak Fatih Terim 5 2 2 1
        Alanya Oba 2 2 0 0
        Alsancak 1 0 1 0
        Ankara 19 Mayıs 28 14 5 9
        Ankara İstiklal 1 0 0 1
        Antalya 10 6 3 1
        Antalya Atatürk 3 1 0 2
        Bursa Atatürk 8 3 2 3
        Bursa Büyükşehir Belediye 1 0 0 1
        Büyükşehir Belediyesi Kadir Has 3 3 0 0
        Denizli Atatürk 2 0 1 1
        Diyarbakır 1 1 0 0
        Eskişehir Yeni 5 3 1 1
        Gaziantep Kalyon 1 1 0 0
        Gürsel Aksel 2 2 0 0
        Hüseyin Avni Aker 4 2 2 0
        İsmetpaşa 1 1 0 0
        İzmir Atatürk 34 13 11 10
        Kamil Ocak 1 0 0 1
        Konya Büyükşehir 8 4 2 2
        Manisa 19 Mayıs 1 0 0 1
        Papara Park 1 0 0 1
        Samsun 19 Mayıs 1 1 0 0
        Samsun Yeni 19 Mayıs 2 2 0 0
        Tevfik Sırrı Gür 1 1 0 0
        Yeni 4 Eylül 1 0 0 1
        Yeni Rize 1 0 1 0
        TOPLAM 129 62 31 36

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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