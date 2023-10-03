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        Jandarmadan öğrencilere hayvan sevgisi ve hakları eğitimi

        Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilkokul öğrencilerine hayvan sevgisi ve hakları konusunda eğitim verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 16:54 Güncelleme: 03.10.2023 - 16:58
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        Jandarmadan öğrencilere hayvan sevgisi ve hakları eğitimi
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        Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilkokul öğrencilerine hayvan sevgisi ve hakları konusunda eğitim verdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca, Talas'taki TOKİ Şehit Levent Çetinkaya İlköğretim Okulu'nda düzenlenen etkinliğe 1027 öğrenci katıldı.

        Ekipler, öğrencilere zor durumda kalan hayvanların korunması, hayvanların bakımı ve beslenmesine yardımcı olunması, hayvanlara eziyet edenlere karşı duyarlı olunması, hayvan sevgisi ve hayvan hakları konularında eğitim verdi.

        Arama kurtarma köpekleri Girgin ve Tombik ile öğrencilere gösteriler düzenlendi.

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