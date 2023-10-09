Mobilyalara entegre edilen teknolojik donanım kullanım kolaylığı sağlıyor

Mobilya sektörünün öncü kentlerinden Kayseri'de son yıllarda eşyalara entegre edilen teknolojik donanımlar evlerin konforunu artırıyor.

Nobel Expo Fuarcılık tarafından Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuara katılan mobilya firmaları, teknolojiyle tasarladıkları ürünlerini sergiledi.

Komodinden yemek masasına, yataktan televizyon üniteleri ile şömineye şekli değişen mobilyalar teknoloji ile daha konforlu hale geliyor.

Müzik dinleme, cep telefonuna cevap verme, bluetooth ve kablosuz şarj özellikleriyle satışa sunulan mobilyalar, mobil uygulamalarla da uzaktan kontrol edilebiliyor.

Bir firmanın marka pazarlama müdürü Hazım Akşehirli, AA muhabirine, her yıl yeni teknolojilerle tüketicilerin ihtiyaçlarına yönelik ürünleri beğeniye sunduklarını söyledi.

İnsanların enerjisini daha yüksek tutmak, omurgasını desteklemek ve güne daha zinde başlamasını sağlamak için yatak da geliştirdiklerine değinen Akşehirli, "Sinerji yatak teknolojimizde seramik esaslı kompozit bir kumaş kullanıyoruz. Bu kumaş insan vücuduna ısıyla birlikte dışarı attığı enerjiyi uyurken geri kazanmasını sağlıyor. Aynı zamanda dış etkenlerden gelen elektrik ve diğer zararlı manyetik etkileri absorbe ederek vücuda yansımasını engelliyor. Böylelikle sabah uyandığınızda daha enerjik, daha dinamik bir şekilde güne başlayabiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Bir mobilya firmasının sahibi Faruk Alan ise mobilya sektöründe akıllı sistemleri kullandıklarını anlattı.

Patentini aldıkları yemek masası, şömine ile televizyon ünitelerine bluetooth, renk değiştirme, müzik dinleme gibi özellikleri yüklediklerini belirten Alan, uygulamaların cep telefonundan kontrol edilebildiğini de aktardı.

Ürün yelpazelerinin geniş olduğuna değinen Alan, "TV ünitenizde de bu ürünü kullanabilirsiniz. Bir yatak odası dolabında da bunu kullanabilirsiniz. İnşaat sektörüne yönelik mutfaklarda, teraslarda, oturma odalarında rahatlıkla kullanabilirsiniz." dedi.

Alan, şöminelerdeki közün renk ve desenleri ile ısı ortamının da değişebildiğine değindi.

Bir mobilya firmasının yönetim kurulu üyesi Kadir Efe Soyserin de mobilyada teknoloji kullanımının arttığını anlattı.

Mobilya modellerinden bahseden Soyserin, "Serilerimizin hepsinde komodinlerin üstünde kablosuz şarj özelliğimiz mevcut. Bunlar biraz daha gençlere, çocuklara hitap etmek üzere tasarlandı." diye konuştu.

Gençlerin odalarını renklendirdiklerini, odalarda teknolojinin daha çok yer alması gerektiğini belirten Soyserin, yapay zekanın kullanımıyla ilgili çalışma yaptıklarını da kaydetti.