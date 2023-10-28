Kayseri'de "Gastronomi Günleri"nde 1 ton mantı ikram edildi

Kayseri'de düzenlenen "Gastronomi Günleri" etkinliğinde vatandaşlara 1 ton mantı dağıtıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen Gastronomi Günleri'ne, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de katıldı.

Etkinlikte, şefler tarafından bir kazanda pişirilen 1 ton mantı, vatandaşlara ikram edildi.

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Altan Aydemir, AA muhabirine, mantı için ekipleriyle yaklaşık 3 aydır çalıştıklarını söyledi.

Güzel bir etkinliğe imza attıklarını belirten Aydemir, "Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır bir şekilde dünya rekoru kıralım dedik. Biraz önce de onu gerçekleştirdik. 1 ton mantıyı bir kazanda pişirdik. Vatandaşların da büyük bir teveccühü var. Bu da Cumhuriyet'imizin 100. yılına Kayseri'den armağan olsun." diye konuştu.

- Bakan Özhaseki, ilk sürüşünü yaptığı tramvay hattını açtı

Öte yandan, Bakan Özhaseki, Talas Mevlana Mahallesi-Cumhuriyet Meydanı tramvay hattının açılışına da katıldı.

Anayurt Pazar Yeri Tramvay Durağı'ndaki programda, tramvayın vatman koltuğuna oturan Özhaseki, hattın ilk sürüşünü yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da hizmete açılan yeni hatta seyahatin 4 gün süreyle ücretsiz olacağını bildirdi.