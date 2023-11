Kayseri'de 20 bin öğrenciye çalışma masası ve kitaplık dağıtımına başlandı Kayseri Valiliğinin öğrencilere ücretsiz çalışma masası ve kitaplık verilmesini amaçlayan "Her ev bir okul" kampanyası kapsamında dağıtıma başlandı.

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Fuar Alanı'ndaki etkinlikte konuşan Vali Gökmen Çiçek, ilk parti masa ve kitaplıkların dağıtımına başladıklarını söyledi.

Kayseri'nin mobilyanın başkent olduğunu, evlerde kullanılan her iki sandalyeden birinin, 10 bazadan 7'sinin burada üretildiğini vurgulayan Çiçek, böyle bir kentte her evde her öğrencinin çalışma masası ve kitaplığı olmasını amaçladıklarını belirtti.

Mobilyacı hayırseverlerin kampanyaya büyük destek verdiğini aktaran Çiçek, "20 bin öğrencimize çalışma masası ve kitaplık dağıtacağız. Milli Eğitimden aldığımız sayı 20 bin. Kızılay'da bir hesap açıldı, birçok mobilyacımız bu hesapları değerlendirdi. Kimisi ayni olarak ama çok büyük bir kısmı mobilya yaptırdı. Evlerinde çalışma masası olmayan, halıda, kilimde çalışan hiçbir öğrenci kalmasın istiyoruz. Öğrencilerimizin evlerinde rahat ders çalışabilecekleri bir yer, kendilerine ait bir köşe olsun istiyoruz. İlk etapta belki ulaşamadıklarımız, eksiklerimiz olacak ama yıl boyunca bütün öğrencilerimize ulaşmaya çalışacağız. Bunların birçoğu ev ziyaretleriyle belirlendi." diye konuştu.

Vali Çiçek, kampanyaya destek veren OSB Başkanı Mehmet Yalçın'a, Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Hasan Arapoğlu'na, Kumsmall Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya'ya, İncesu OSB Başkanı İrfan Püsküllü'ye, Mimarsinan OSB Başkanı Lütfi Çarşıbaşı'na ve diğer destekçilere teşekkür etti.

Çiçek, öğrencilere çalışma masalarının yanında mektup yolladığını, mektupta çalışma hayatlarında başarılar dilediğini kaydetti.

OSB Başkanı Mehmet Yalçın da böyle bir kampanya başlattığı için Vali Çiçek'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kent merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen öğrencilere dağıtılacak masa ve kitaplığın yüklendiği tırlar yola çıktı.