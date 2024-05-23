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        Buket'in öldüğü kazanın davasında, yaralanan arkadaşının kati raporu beklenecek

        KAYSERİ'de, Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonu Buket Kaya'nın (21), TIR'a arkadan çarpan otomobilde ölümüyle ilgili tutuklanan ve ilk duruşmada tahliye edilen sürücü Ramazan Öner'in (27), 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 21:40 Güncelleme: 23.05.2024 - 21:45
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        Buket'in öldüğü kazanın davasında, yaralanan arkadaşının kati raporu beklenecek
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        KAYSERİ'de, Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonu Buket Kaya'nın (21), TIR'a arkadan çarpan otomobilde ölümüyle ilgili tutuklanan ve ilk duruşmada tahliye edilen sürücü Ramazan Öner’in (27), 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, kazada yaralanan M.T.’nin duyu organ kaybı yaşayıp yaşamadığına dair 24 ay sonra alınması istenen kati rapor nedeniyle duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

        Kaza, geçen yıl 22 Ekim'de saat 23.30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi Nalçik Bulvarı'nda meydana geldi. Ramazan Öner yönetimindeki 50 ADC 978 plakalı otomobil, K.Ö. yönetimindeki 03 ABN 358 plakalı patates yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazada Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonu milli sporcu Buket Kaya yaşamını yitirdi, Ramazan Öner ile M.T. ise yaralandı. TIR şoförü K.Ö. ifadesi sonrası serbest bırakılırken, tedavisinin ardından gözaltına alınan Ramazan Öner, tutuklandı. 2019'da Rusya'nın başkenti Moskova'daki 5'inci Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan, Ekim 2022'de de Balkan Şampiyonu olan Buket Kaya'nın cenazesi, Talas ilçesinde toprağa verildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameyle Ramazan Öner hakkında 'Taksirle ölüme veya yaralanmaya sebep olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın geçen 28 Mart’ta görülen ilk duruşmasında sanık Öner, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        İKİNCİ DURUŞMA YAPILDI

        Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında tutuksuz sanık Ramazan Öner ile avukatı Uğur Tiryaki ve kazada yaralanan M.T. hazır bulundu. Pişman olduğunu söyleyen sanık Ramazan Öner, "Kaza sırasında aracı ben kullanıyordum. Çok üzgünüm, Çok pişmanım" dedi.

        Kazada yaralanan M.T. ise "Aracı bir süre Buket kullanıyordu" dedi. Mahkeme başkanının gelen bilirkişi raporunda yüzünde sabit iz kaldığına dair görüş bildirildiğini hatırlatması üzerine ise M.T., "Diyeceğim bir şey yok" cevabını verdi. 

        Mahkeme heyeti, sanık Ramazan Öner’in mevcut durumunun devamına karar vererek, kazada yaralanan M.T.’nin duyu organ kaybı yaşayıp yaşamadığına dair 24 ay sonra yeniden alınması istenen kati rapor için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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