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        MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir Kayseri'de konuştu:

        MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 2 Haziran'da yenilenecek yerel seçimlere ilişkin, "Demokratik iradenizle sandıktan çıkacak sonuç, Türkiye'nin huzurunu kaçırmaya yeltenenlere vereceğiniz çok önemli bir cevap olacaktır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 20:02 Güncelleme: 23.05.2024 - 20:04
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir Kayseri'de konuştu:
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 2 Haziran'da yenilenecek yerel seçimlere ilişkin, "Demokratik iradenizle sandıktan çıkacak sonuç, Türkiye'nin huzurunu kaçırmaya yeltenenlere vereceğiniz çok önemli bir cevap olacaktır." dedi.

        MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesince Pınarbaşı ilçesinde projelendirilen Terminal ve Ticaret Binası Projesinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

        Özdemir, törende, doğal gaz çalışmalarının devam ettiği Pınarbaşı'nda ihtiyaç sahibi herkese Kayseri Büyükşehir Belediyesince kombi desteği sözü verildiğini hatırlatarak, ilçenin girişinden çıkışına kadar yolların yeniden yapılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının onayının çıktığını bildirdi.

        Cumhur İttifakı'nın Pınarbaşı ilçesinin doğal gaz talebini karşıladığını belirten Özdemir, ilçede 2 Haziran'da yenilenecek yerel seçimlere ilişkin, "Demokratik iradenizle sandıktan çıkacak sonuç, Türkiye'nin huzurunu kaçırmaya yeltenenlere vereceğiniz çok önemli bir cevap olacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Cumhur İttifakı olarak, AK Parti olarak sizlerin ferasetine, sizlerin basiretine, sizlerin iradesine emin olun sonuna kadar güveniyor ve inanıyoruz. O yüzden buradan vereceğiniz bu kutlu ders, tüm Türkiye'ye, Türk demokrasisine, Türk siyasetine örnek olacaktır. Hizmette yarışabilecek olanlar, (Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı) Sayın Menduh Uzunluoğlu'nun, Sayın Memduh Büyükkılıç'ın bileğini bükecek olanlar varsa buyursun gelsin. Yoksa gölge etmesinler başka da ihsan istemeyiz." ifadelerini kullandı.

        Özdemir, şöyle devam etti:

        "Kimse Pınarbaşı üzerinde hesap yapmasın, kimse Yörük sırtında kurban kesmeye kalkmasın. Muhterem hemşerilerim biz istiyor ve diliyoruz ki Pınarbaşı'nın meseleleri Pınarbaşı'na ait olan, Kayseri'ye ait olan imkanlarla ve bu toprakların evlatlarının eliyle hallolsun. Bu anlamda da aziz Pınarbaşılı hemşehrilerimizin bize verdiği mesajı doğru şekilde değerlendirdiğimiz kanaatindeyim. Şimdi Menduh Uzunluoğlu başkanımız yenilenmiş ve daha dinamik kadroları ile beraber 2 Haziran'daki seçimlerde sizlerin huzurunda olacak. Bizler yeni dönem çalışmalarımızı anlatmak ve hassasiyetlerimizi sizlerle paylaşmak, talep ve beklentilerinizi karşılamak üzere sürekli sizlerle iç içeyiz. Kimse etnik ve mezhepsel ayrımcılık fitnesini Pınarbaşı’nda yayarak buraya huzursuzluk fitnesini serpmesin."

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Pınarbaşı'nın dört bir yanında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü, belediyenin tüm birimleriyle hizmet ettiğini belirtti.

        Büyükkılıç, hizmetlerinin devam ettiğini ve daha fazlasını da yapacaklarını sözlerine ekledi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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