Melikgazi Belediyesi geliştirdiği yazılımlarla 5 milyon lira tasarruf sağladı

Melikgazi Belediyesi, Ar-Ge Müdürlüğü ekiplerince geliştirilen çeşitli yazılımlarla 5 milyon liralık tasarruf sağladı.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, ilçeye hizmet ederken kaynakları en verimli şekilde kullanmaya özen gösterdiklerini, tasarruf ederken vatandaşlara da kolaylık sağlayacak fikirleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Enerji kaynaklarını verimli kullanmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için de tasarruf yaptıklarını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti: