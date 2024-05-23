Başkan Büyükkılıç, Teknoloji Liderleri Zirvesi 2024'e katıldı

KayseriBüyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İstanbul'da düzenlenen Teknoloji Liderleri Zirvesi 2024'te yer aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, İstanbul'da bir otelde düzenlenen teknoloji, akıllı şehir ve yapay zekanın ele alındığı organizasyona katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, zirvenin çok verimli geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çok verimli ve anlamlı geçen teknoloji liderleri zirvesinde önemli konuları teknoloji alanında kanaat önderleri ile tartışma ve görüşme imkanı bulduk. Ayrıca, zirvede büyükşehirlerden gelen belediye başkanları Kayseri'ye geldiklerinde planlı, düzenli, huzurlu bir şehir gördüklerini ifade etmeleri bizleri çok keyiflendirmiştir. Teknolojinin imkanlarını sonuna kadar kullanmalıyız, yaşamın her alanında hayatı kolaylaştırıp, verimliliği arttıracağız."