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        Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşini cam parçasıyla yaralayan koca yakalandı

        Kayseri'de bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşini kırık cam şişe parçasıyla yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 18:31 Güncelleme: 23.05.2024 - 18:31
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        Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşini cam parçasıyla yaralayan koca yakalandı
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        Kayseri'de bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşini kırık cam şişe parçasıyla yaraladı.

        İddiaya göre, B.D. ve boşanma aşamasında olduğu eşi S.D, Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi 241'inci Sokak'ta tartışmaya başladı.

        Kavgaya dönüşen olayda B.D, kırık cam şişe parçasıyla S.D'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı kadın ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayın ardından kaçan zanlı yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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