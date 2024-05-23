Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşini cam parçasıyla yaralayan koca yakalandı
Kayseri'de bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşini kırık cam şişe parçasıyla yaraladı.
Kayseri'de bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşini kırık cam şişe parçasıyla yaraladı.
İddiaya göre, B.D. ve boşanma aşamasında olduğu eşi S.D, Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi 241'inci Sokak'ta tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda B.D, kırık cam şişe parçasıyla S.D'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan zanlı yakalandı.
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