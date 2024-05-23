Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşini cam parçasıyla yaralayan koca yakalandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, B.D. ve boşanma aşamasında olduğu eşi S.D, Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi 241'inci Sokak'ta tartışmaya başladı.

Kayseri'de bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşini kırık cam şişe parçasıyla yaraladı.

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