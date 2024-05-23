ASPİLSAN Enerji ile ORAN, batarya yangınlarını söndürme yöntemleri çalıştayı düzenleyecek

ASPİLSAN Enerji ile Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı arasında, "Lityum İyon Batarya Yangınlarını Söndürme Yöntemleri Çalıştayı" düzenlenmesi için işbirliği protokolü imzalandı.

ASPİLSAN'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ilgili paydaşların katılımı ile batarya yangınlarına müdahale yöntemlerinin tespit edilmesi, bataryaların aşırı ısıya maruz kaldıkları koşulların ortadan kaldırılması ve soğutma metotlarının detaylı analizi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ORAN Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, bölgede yeni teknolojilerin geliştirilmesi, imalat sanayinde dönüşümün sağlanmasının temel öncelikleri arasında yer aldığını, bu kapsamda çeşitli faaliyetleri hayata geçirdiklerini, çalıştayını bu amaç doğrultusunda gerçekleştireceklerini kaydetti.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir de Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisini kuran ve 2022 yılının haziran ayında seri üretime başlayan ASPİLSAN Enerji'nin bir teknolojiyi ülkeye getirerek hem bu alanda bir kabiliyet kazandıklarını hem de Türkiye'ye istihdam sağladıklarını ifade etti.

Lityum iyon pil üretiminin üzerinden geçen iki yılda, pil ve batarya konusunda bir ekosistem oluşturarak sektörün tüm paydaşlarını aynı platform etrafında toplama misyonuyla çalıştıklarını anlatan Özdemir, şöyle devam etti: