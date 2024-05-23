ERÜ Tıp Fakültesi öğrencileri, yapay zeka destekli simülatörle el becerilerini geliştirecek

Erciyes Üniversitesine (ERÜ) kazandırılacak yapay zeka destekli simülatörlerle tıp fakültesi öğrencileri, her türlü hasta tipi ve hastalık senaryosuna dair eğitim alacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ve ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu, fakülte öğrencilerinin eğitim alacağı ERÜ Simülasyon Uygulamaları Projesi'nin protokolünü imzaladı.

Büyükşehir Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen imza töreninde konuşan Büyükkılıç, doktor adaylarına günün koşullarına uygun, bilimin, teknolojinin ışığında bir simülatör kazandırmayı önemsediklerini, proje desteğinin Büyükşehir Belediyesi Meclisinde oy birliği ile kabul edildiğini belirtti.

ERÜ Rektörü Altun ise simülasyon uygulamalı alanların öğrencilerin el becerilerini geliştirmelerinde, daha etkin tıp doktoru olmalarında önemli rol oynadığını kaydetti.

Altun, Başkan Büyükkılıç'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Dekan Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu da simülayon eğitiminin önemine dikkati çekerek, "Tıpkı uçak pilotlarının eğitimlerinde simülasyonların kullanılması gibi uçak kullanmadan önce tıp fakültesinde de hem öğrencilerimiz hem asistanlarımız hastalara doğrudan müdahale etmeden, yapay zeka destekli, arttırılmış sanal gerçeklik içeren bu cihazlarla el becerilerini ve tıbbi bilgilerini geliştirecekler, daha sonra da hastaya müdahale edecekler. Bu sayede hem komplikasyon oranı düşmüş olacak hem de çok daha kaliteli sağlık hizmetini hastalara vermiş olacaklar." ifadelerini kullandı.