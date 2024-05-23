Milli sporcu Buket Kaya'nın öldüğü kazayla ilgili sürücünün yargılandığı davaya devam edildi

R.Ö. hakkında "taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Sanık R.Ö, ilk celsede tahliye edilmişti.

Merkez Melikgazi ilçesinde 22 Ekim 2023'te R.Ö. idaresindeki 50 ADC 978 plakalı otomobil, Gökkent Mahallesi Nalçık Bulvarı'nda K.Ö'nün kullandığı 03 ABN 358 plakalı patates yüklü tır ile çarpışmış, otomobildeki Buket Kaya hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Otomobil sürücüsü R.Ö. tutuklanmış, tır şoförü K.Ö. ise ifadesi alınıp serbest bırakılmıştı.

Sanık R.Ö. savunmasında, kaza anında aracı kendisinin kullandığını, olay nedeniyle çok üzgün ve pişman olduğunu belirtti.

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