Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Ehliyetine 17 yıl el konulan sürücü drift sonrası yakalandı, 115 bin 830 lira ceza kesildi

        Kayseri'de ehliyetine 2041 yılına kadar el konulan kişiyi drift yapıp kazaya karışmasının ardından yakalayan polis, 115 bin 830 lira ceza uyguladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 00:18 Güncelleme: 24.05.2024 - 00:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ehliyetine 17 yıl el konulan sürücü drift sonrası yakalandı, 115 bin 830 lira ceza kesildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de ehliyetine 2041 yılına kadar el konulan kişiyi drift yapıp kazaya karışmasının ardından yakalayan polis, 115 bin 830 lira ceza uyguladı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Talas ve Kocasinan ilçelerinde drift atan, birkaç kez trafiği tehlikeye düşüren ve Talas Atatürk Bulvarı'nda bir araca çarpıp kaçan otomobil ihbarının alınması üzerine çalışma başlatıldı.

        Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince sürücü kovalamaca sonucu kullandığı araçla yakalandı.

        Alkol kontrolünü reddeden zanlının daha önceden ehliyetine 2041 yılına kadar el konulduğu tespit edildi.

        Trafiği tehlikeye düşüren, çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücüye toplam 115 bin 830 lira idari para cezası uygulandı.

        Öte yandan otomobil ise trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beşiktaş kupasını aldı!
        Beşiktaş kupasını aldı!
        Fahiş fiyat ve stokçuluğa ceza teklifi yasalaştı
        Fahiş fiyat ve stokçuluğa ceza teklifi yasalaştı
        Kupada şampiyon Beşiktaş!
        Kupada şampiyon Beşiktaş!
        Minibüs ve tanker çarpıştı: 14 yaralı
        Minibüs ve tanker çarpıştı: 14 yaralı
        Beşiktaş, Avrupa'yı garantiledi!
        Beşiktaş, Avrupa'yı garantiledi!
        Pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı
        Pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        PFDK ceza yağdırdı!
        PFDK ceza yağdırdı!
        "Bataklıkta açan çiçek..."
        "Bataklıkta açan çiçek..."
        Reisi toprağa verildi
        Reisi toprağa verildi
        BM'den Srebrenitsa kararı
        BM'den Srebrenitsa kararı
        Eşi aday oldu
        Eşi aday oldu
        İmdatlarına itfaiye yetişti
        İmdatlarına itfaiye yetişti
        Galatasaray'da özel buluşma
        Galatasaray'da özel buluşma
        Sosyal medyadan "vergi ihbarı" yapana "ihbar ikramiyesi"
        Sosyal medyadan "vergi ihbarı" yapana "ihbar ikramiyesi"
        Enflasyon gerçekten düşecek mi?
        Enflasyon gerçekten düşecek mi?
        Brad Pitt'i sevindiren karar
        Brad Pitt'i sevindiren karar
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!

        Benzer Haberler

        Darbederek 1 kişiyi öldürüp olaya "trafik kazası süsü" verdikleri iddia edi...
        Darbederek 1 kişiyi öldürüp olaya "trafik kazası süsü" verdikleri iddia edi...
        Milli sporcu Buket Kaya'nın öldüğü kazayla ilgili sürücünün yargılandığı da...
        Milli sporcu Buket Kaya'nın öldüğü kazayla ilgili sürücünün yargılandığı da...
        Buket'in öldüğü kazanın davasında, yaralanan arkadaşının kati raporu beklen...
        Buket'in öldüğü kazanın davasında, yaralanan arkadaşının kati raporu beklen...
        MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir Kayseri'de konuştu:
        MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir Kayseri'de konuştu:
        Kayseri'de 12 bin 840 dolu makaron ele geçirildi
        Kayseri'de 12 bin 840 dolu makaron ele geçirildi
        Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşini cam parçasıyla yaralayan koca yakalan...
        Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşini cam parçasıyla yaralayan koca yakalan...