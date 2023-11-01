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        KTO ekim ayı meclis toplantısı yapıldı

        Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 16:20 Güncelleme: 01.11.2023 - 16:20
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        KTO ekim ayı meclis toplantısı yapıldı
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        Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ekim ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkan Yardımcısı Mahmut Kabak başkanlığında Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Toplantıda konuşan Gülsoy, atılan olumlu adımlarla beraber iş dünyasının yatırım ortamının iyileştirilmesi, enflasyon kur makasının daraltılması, enflasyon faiz dengesinin sağlanması ve finansmana erişimin kolaylaştırılması beklentilerinin halen devam ettiğini belirtti.

        12. Kalkınma Planı'na da değerlendiren Gülsoy, şunları kaydetti:

        "Bu plan çerçevesinde 2028 yılı sonu itibarıyla enflasyonun yüzde 4,7'ye düşmesi, yıllık ortalamada yüzde 5 oranında istikrarlı ve dengeli bir büyüme, kişi başına düşen gelirin ise 17 bin 554 dolara yükseltilmesi hedeflenmektedir. Bunlarla birlikte yeşil ve dijital dönüşüm, rekabetçi üretim, ihracata dayalı nitelikli büyüme, afetlere dirençli yaşam alanlarının inşası, sürdürülebilir bir çevre politikası, adalet ve demokrasiyi esas alan bir tablo çizilmektedir. Özellikle dijital ve yeşil dönüşüm vurgularını çok önemsiyoruz. İkiz dönüşümün artık söylemden çıkıp eyleme geçirilmesi gerekiyor. Beklentimiz elbette belirlenen hedeflere ulaşılması, bireysel ve sosyal hayat standardımızın yükseltilmesidir. İş dünyası olarak biz de hedeflere ulaşma noktasında elimizden gelen destek ve katkıyı sunuyoruz, sunmaya da devam edeceğiz."

        Kayseri'den "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesine giren 15 firmayı kutlayan Gülsoy, enflasyonla mücadele kapsamında yapılan indirim kampanyası çağrısına Kayseri firmalarının yüzde 10 ila 50 arasında indirim yaparak destek olduğunu belirtti.

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