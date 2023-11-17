Kayseri OSB Başkanı Yalçın, Bakan Tekin'e mesleki eğitime yönelik rapor sundu

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e mesleki eğitime yönelik çalışmalarını içeren rapor sundu.

Kayseri OSB'den yapılan açıklamaya göre, Yalçın, Kayseri Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen mesleki eğitim konulu istişare toplantısına katıldı.

Yalçın, programa katılan Milli Eğitim Bakanı Tekin'e, OSB olarak mesleki eğitime yönelik yaptıkları çalışmaları içeren raporu sundu.

Toplantıya ilişkin değerlendirmede bulunan Yalçın, mesleki eğitime büyük önem verdiklerini ve sanayicilerin nitelikli işgücü taleplerinin karşılanması noktasında gayret gösterdiklerini ifade etti.

Bu toplantı sayesinde sanayicilerin taleplerini dile getirme şansı bulduklarını belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Mesleki eğitime yönelik Kayseri OSB Meslek Yüksekokulu'nun faaliyete geçmesi ve bölgemizde mühendislik-mimarlık fakültesi kurulması için attığımız adımları paylaşma fırsatı bulduk. Bundan sonraki süreçte de mesleki eğitimin gelişmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki ve Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'in şehrimizin mesleki eğitime yönelik taleplerinin dile getirildiği toplantıda yer almalarında dolayı büyük mutluluk duydum."