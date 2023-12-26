Kayseri'de emniyet binasında tartıştığı teknikeri öldüren cinayet zanlısı polis hakim karşısında

Kayseri'de emniyet binasında tartıştığı teknikeri beylik tabancasıyla öldüren cinayet zanlısı polis memuru, hakim karşısına çıktı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Ş.K. ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya maktul S.S'nin babası C.S. de katıldı.

Duruşma savcısı, mütalaasında sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Ş.K. savunmasında S.S'yi kasten öldürmediğini ileri sürdü.

Daha önce maktulle tartışma yaşadıklarını ancak kendisinin özür dilediğini anlatan Ş.K, savunmasında şunları kaydetti:

"S.S. ile 6. ayda biz yine tartıştık. Konuşmasıyla, hareketleriyle beni sürekli rahatsız ediyordu. Ben de bulunduğum yere bir daha gelmemesini söyledim. O da 'tamam abi' dedi gitti. S.S, karakola şikayet dilekçesi vermiş. Ben de karakola gittim. Şikayet konuları doğru değildi. Daha sonra emniyete geldim. S.S'yi görünce konuşmak istedim. Kabul etmedi ve odaya girdi. Kendisine 'engelli kızım, hasta karım var. Ben de felç geçirdim, halimi biliyorsun, ayıp olmuyor mu?' dedim. Silahta 15 mermi taşırım ama kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Aslı olmayan şeyleri niye söyledi diye konuşmak istemiştim. "

Ş.K. emniyete komiseri ile konuşmaya gittiğini ancak S.S. ile karşılaşınca "talihsiz olayı" yaşadıklarını dile getirdi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

- Olay

Polis memuru Ş.K, 14 Eylül 2023 tarihinde Kocasinan ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü binasında tartıştığı tekniker S.S'yi beylik tabancasıyla ateş açarak, öldürmüştü.

Olayın ardından gözaltına alınan Ş.K. 16 Eylül'de tutuklanmıştı.