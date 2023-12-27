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        Melikgazi Belediyesi 5 yılda 270 park yaptı

        Melikgazi Belediyesi, 5 yılda ilçeye 270 yeni park ve 3 milyon metrekare yeşil alan kazandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 15:27 Güncelleme: 27.12.2023 - 16:03
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        Melikgazi Belediyesi 5 yılda 270 park yaptı
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        Melikgazi Belediyesi, 5 yılda ilçeye 270 yeni park ve 3 milyon metrekare yeşil alan kazandırdı.

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, eğitimden kültüre, spordan sosyal faaliyetlere kadar vatandaşlara birçok alanda hizmet verdiklerini belirtti.

        İlçeye yeni parklar kazandırmanın yanı sıra mevcut parkları da revize ettiklerini anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Yeni parklarımızda kültürel ve sportif faaliyetlerle sosyal hayat canlandırılırken, prestij parklarla Melikgazi'mizin çehresi daha da güzelleştirildi. İlçede tüm mahallelerimizde temalı, yeni nesil oyun gruplu, 7'den 70'e herkese hitap eden parklar inşa ettik. Oyun alanları çocukların fiziksel ve zihinsel gelişmelerine katkıda bulunur. Çocuklarımız parklarda doya doya oynasın diye park olmayan mahallelerimizde yeni parklar yaptık. Belediye olarak bu farkındalıkla göreve geldiğimiz 2019 yılından bugüne 270 parkımızın yapımını tamamladık ve 3 milyon metrekare yeşil alan kazandırdık."

        Galeri
        Galeri

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