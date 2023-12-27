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        10 kişiyi 210 bin TL dolandıran hükümlü, mutfak dolabındaki gizli bölmede yakalandı

        KAYSERİ'de, internetten ilan veren satıcılarla anlaşıp, ürün karşılığında sahte altın verdiği 10 kişiyi toplam 210 bin TL dolandıran T.S. (23), evindeki mutfak dolabının gizli bölmesinde yakalandı. Çeşitli suçlardan, hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlenen hükümlü T.S., tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 15:34 Güncelleme: 27.12.2023 - 15:40
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        10 kişiyi 210 bin TL dolandıran hükümlü, mutfak dolabındaki gizli bölmede yakalandı
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        KAYSERİ'de, internetten ilan veren satıcılarla anlaşıp, ürün karşılığında sahte altın verdiği 10 kişiyi toplam 210 bin TL dolandıran T.S. (23), evindeki mutfak dolabının gizli bölmesinde yakalandı. Çeşitli suçlardan, hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlenen hükümlü T.S., tutuklandı.

        Kentte yaşayan T.S., internetten ilan veren satıcılarla buluşup, ürün karşılığında sahte altın verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kişiler, polise başvurdu. Polis ekipleri, 10 kişiyi toplam 210 bin TL dolandırdığı tespit edilen T.S.'nin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Adresine düzenlenen operasyonda şüpheli, evinde mutfak dolabının içine yaptırdığı gizli bölmede yakalandı. Gözaltına alınan T.S.'nin ayrıca 'Kasten öldürme', 'Dolandırıcılık' ve 'Hırsızlık' suçlarından hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezasıyla arandığı öğrenildi. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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