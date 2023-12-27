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        Kayseri'de seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç yandı

        Kayseri'de seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç, yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 22:24 Güncelleme: 27.12.2023 - 22:28
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        Kayseri'de seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç yandı
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        Kayseri'de seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç, yanarak kullanılamaz hale geldi.

        G.P'nin kullandığı 38 AET 482 plakalı hafif ticari araç, Melikgazi ilçesi Mehmet Özhaseki Bulvarı'nda, hareket halindeyken alev aldı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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