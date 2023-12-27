Kayseri'de seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç yandı

Kayseri'de seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç, yanarak kullanılamaz hale geldi.

G.P'nin kullandığı 38 AET 482 plakalı hafif ticari araç, Melikgazi ilçesi Mehmet Özhaseki Bulvarı'nda, hareket halindeyken alev aldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

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