Kayseri'de fırında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ekiplerin yaptığı kontrolde O.T'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan L.T. ise ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.T. ve L.T. tabancayla birbirlerine ateş etti.

Alparslan Mahallesi Ünal Sokak'ta bulunan bir fırında O.T. ile L.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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