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        Kayseri'de fırında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde fırında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 10:05 Güncelleme: 04.03.2024 - 10:17
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        Kayseri'de fırında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde fırında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Alparslan Mahallesi Ünal Sokak'ta bulunan bir fırında O.T. ile L.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.T. ve L.T. tabancayla birbirlerine ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı kontrolde O.T'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan L.T. ise ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        O.T'nin cenazesi, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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