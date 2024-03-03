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        Kayseri'de açılan zipline parkuru macera tutkunlarını bekliyor

        Kayseri Valiliği ve İncesu Belediyesi işbirliğiyle yapılan Zipline Adrenalin Merkezi hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 16:23 Güncelleme: 03.03.2024 - 16:38
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        Kayseri'de açılan zipline parkuru macera tutkunlarını bekliyor
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        Kayseri Valiliği ve İncesu Belediyesi işbirliğiyle yapılan Zipline Adrenalin Merkezi hizmete açıldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İncesu'da turizmin gelişmesi için Kayseri Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde İncesu Belediyesi ile ortaklaşa yapılan ve Anadolu'nun en uzun, Türkiye'nin ise 3. büyük uzunluğa sahip Zipline Adrenalin Merkezi hizmet vermeye başladı.

        Merkeze ilgi gösteren vatandaşlar, 460 metre uzunluğundaki zipline ile heyecan dolu anlar yaşadı.

        Merkez hakkında bilgi veren İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, "Valimiz Gökmen Çiçek'in göreve geldiği günden itibaren ilçelere kazandırdığı turizm ivmesi için çok teşekkür ederim. Valiliğimiz ve İncesu Belediyesi işbirliğiyle ilçemize kazandırdığımız İncesu Zipline Adrenalin Merkezi Anadolu'nun en büyük Adrenalin Merkezi olma özelliğine sahip." ifadelerini kullandı.

        Resmi açılışın ilerleyen günlerde yapılacağını aktaran İlmek, merkezin yerli ve yabancı turistlerin ziyaret edeceği önemli duraklardan biri olacağını kaydetti.

        Yapımı tamamlanan merkezin açılış nedeniyle ücretsiz olarak hizmet verdiğini vurgulayan İlmek, hizmetin İncesu'ya hayırlı olması temennisinde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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