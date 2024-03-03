Kayseri'de kursiyer 55 kadın ilk kez Erciyes Dağına çıktı

Kursiyerlere çeşitli ikramların da yapıldığı gezi sonrası kadınlar, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYMEK tarafından Yemliha Sosyal Yaşam Merkezi'nde eğitim gören ve Erciyes Dağı'na hiç gitmeyen 55 kadın kursiyer, Erciyes'e geziye götürüldü.

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