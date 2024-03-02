İHH Genel Başkanı Yıldırım Kayseri'de Yetim Dayanışma Gecesi'ne katıldı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Gazze'ye destek için gemilerle mart ayı sonunda yola çıkacaklarını belirterek, "Buradaki planımız, yeryüzünün birçok yerinden, 100 ülkeden inşallah aktivistlerin ve önemli isimlerin bu gemilerle hareket etmesini sağlamak." dedi.

Yıldırım, İHH Kayseri Şubesi tarafından Kadir Has Kongre Merkezinde düzenlenen Yetim Dayanışma Gecesi'nde, insan eliyle oluşturulan afetlerde ya da doğal afetlerde, suç örgütleri ve organ mafyasının yetim çocuklara neler yaptıklarına yıllarca tanıklık ettiklerini söyledi. Yıldırım, nerede bir savaş varsa İHH'nın ilk yaptığı şeyin yetimleri, çocukları ve kadınları korumak olduğunu belirtti.

136 bin civarında yetime baktıklarını, bunun İslam dünyasındaki bir sivil toplum kuruluşu için büyük, ancak misyoner teşkilatları için çok küçük bir rakam olduğunu ifade eden Yıldırım, bazı misyoner teşkilatların 3-5 milyon çocuğa baktığına dikkati çekti.

Gazze'ye karşı herkesin sorumlu olduğunu belirten Yıldırım, destek için yola çıkmak üzere hazırlandıklarını ve ilk gemiyi 3 milyon dolara satın aldıklarını söyledi.

Yıldırım, ikinci gemiyi de satın almak üzere olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu arada, bu gemiye ya fiziki olarak binin, ya maddi katkı vererek binin, yahut dua ederek binin. Ama bu geminin dışında kalmayın. Buradaki planımız, yeryüzünün birçok yerinden, 100 ülkeden inşallah aktivistlerin ve önemli isimlerin bu gemilerle hareket etmesini sağlamak. Avrupa limanlarından da çıkacak, ülkemizden de çıkacak, başka yerlerden de gelecek. Güney Kıbrıs'ın açıklarında durup, bütün dünyayı ateşkese ve ambargonun kaldırılmasına davet edeceğiz. Hedefimiz İsrail'in siyasi ve diplomatik aklını biraz da Akdeniz'e yoğunlaştırmak ve bütün ülkelerle karşı karşıya kalacağı bir süreci işletmek. Çünkü bu kadar ülkeden insanlar binince, o ülkelerin halkları da daha çok harekete geçecek ve kendi liderlerini zorlayacak. Yine orada Refah Kapısı'nın ve Gazze Limanı'nın açılmasını isteyeceğiz. Gemilerimizde insani yardımlar olacak, aktivistler olacak, önemli insanlar olacak. Allah bize yardım edecek. Çünkü biz artık umutların tükendiği anda yola çıkacağız. Karanlığın en koyu olduğu anda yola çıkacağız. Mart ayının sonunda hedefimiz bu yolculuğa başlamak."