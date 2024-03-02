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        Kayseri'de Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayları teşkilatlarla buluştu

        Kayseri'de Cumhur İttifakı adayları AK Parti Teşkilat Buluşması programında teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 15:51 Güncelleme: 02.03.2024 - 15:51
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        Kayseri'de Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayları teşkilatlarla buluştu
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        Kayseri'de Cumhur İttifakı adayları AK Parti Teşkilat Buluşması programında teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kadir Has Kongre Merkezi'ndeki programa Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılılç, ilçe belediye başkanları ve adayları, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen ve partililer katıldı.

        Büyükkılıç burada yaptığı konuşma, son 5 yılda en fazla yatırım yapan büyükşehir belediyesi olduklarını söyledi.

        Pandemi ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depreme rağmen yatırımlara ara vermediklerini vurgulayan Büyükkılıç, yeni dönemde de ayrım yapmadan hizmet etmeye devam edeceklerini kaydetti.

        5 yıllık süreçte 438 projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Büyükkılıç, "Bu süreçte bize verilen emanete sahip çıktık. İhanet etmedik. Kimseyi aldatmadık. Gökteki yıldızları vaat etmedik. Yapacaklarımızı vaat ettik ve yaptık." dedi.

        Fatih Üzüm de yerel seçimlerde 16 ilçe ve büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adaylarının kazanacağını söyledi.

        Etkinlikte AK Parti Kayseri Gençlik Kolları tarafından hazırlanan ve parti faaliyetlerinin anlatıldığı video izletildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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