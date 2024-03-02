Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Eşi ve üvey kızını öldüren sanığa verilen ceza onandı

        KAYSERİ'de tartıştığı eşi Hörmet Doğan (20) ile üvey kızı Yasemin Nur Soyak'ı (1,5) boğazından bıçaklayarak öldüren Kaya Doğan'a, yargılandığı davada verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 22 yıl hapis cezası kararı, Yargıtay tarafından onandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 11:30 Güncelleme: 02.03.2024 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eşi ve üvey kızını öldüren sanığa verilen ceza onandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de tartıştığı eşi Hörmet Doğan (20) ile üvey kızı Yasemin Nur Soyak'ı (1,5) boğazından bıçaklayarak öldüren Kaya Doğan'a, yargılandığı davada verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 22 yıl hapis cezası kararı, Yargıtay tarafından onandı.

        Olay, 11 Aralık 2021 günü saat 15.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki 3 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Hörmet Doğan, küçük kızı Yasemin Nur Soyak'ı eski eşine götürmek için hazırlık yaptı. Bu sırada Doğan'ın ikinci evliliğini yaptığı Kaya Doğan, kıskançlık krizine girdi. Kaya Doğan, eşi ile üvey kızını mutfaktan aldığı bıçakla boğazlarından bıçakladı. Bıçakla kendisini de yaralayan Kaya Doğan, evden çıkıp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler, anne ile kızının öldüğünü belirledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kaya Doğan, tedavisinin ardından gözaltına alınıp, tutuklandı.

        Kaya Doğan hakkında Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Çocuğu kasten öldürme' ve 'Eşi kasten öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen yıl 21 Eylül'de görülen davanın karar duruşmasında sanık Kaya Doğan, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, "Tüm aşamalarda verdiğim savunmalarımı gelen raporlar doğrulamıştır. Eşim beni aldattığı için bu olay meydana geldi. Bu olay başıma gelene kadar kendi halinde yaşayan bir insandım. O mesajları görmesem bu olay başımıza gelmeyecekti. Eşimle görüşen kişilerin de ceza almasını istiyorum. Onlardan şikayetçiyim" dedi.

        Mahkeme heyeti sanığı, 'Çocuğu kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık Doğan'a eşi Hörmet Doğan'a karşı olan eyleminden dolayı da 'Eşi kasten öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi. Ardından 'tahrik' indirimi uygulayarak bu eyleminden dolayı cezasını 22 yıla düşürdü.

        KARARA İTİRAZ EDİLDİ

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ise karara itiraz ederek, dosyayı önce Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi’nin de hukuka uygun bulduğu dosya bu kez temyiz edilerek, Yargıtay’a taşındı.

        KARAR ONANDI

        Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, yapılan itirazı karara bağladı. Ceza Dairesi, sanık hakkında verilen cezaya yapılan itiraz taleplerinin yerinde görülmediğine vurgu yaparak, temyiz başvurusunun esastan reddine karar verdi. Ceza Dairesi, yerel mahkeme ve istinaf mahkemesinin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde de eksik olmadığı, cezaların kanuni bağlamda uygulandığının anlaşıldığını kaydetti. Ceza Dairesi'nce onama kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yayın ihalesinde düğüm çözüldü!
        Yayın ihalesinde düğüm çözüldü!
        Moda ikonundan üzücü haber! 102 yaşındaydı...
        Moda ikonundan üzücü haber! 102 yaşındaydı...
        İngiliz Kraliyet Ailesi'nde şüpheli ölüm
        İngiliz Kraliyet Ailesi'nde şüpheli ölüm
        İsmail Kartal'ın Hatayspor 11'i
        İsmail Kartal'ın Hatayspor 11'i
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        25 yaşındaki eşi Bilge ile kayınpederini öldürmüştü! Mahkemede konuştu!
        25 yaşındaki eşi Bilge ile kayınpederini öldürmüştü! Mahkemede konuştu!
        17 şüpheliden 5'i tutuklandı! 21.3 milyon TL kamu zararı!
        17 şüpheliden 5'i tutuklandı! 21.3 milyon TL kamu zararı!
        Sıra dışı konsept gündem oldu! Bu kafeye girişin tek şartı var
        Sıra dışı konsept gündem oldu! Bu kafeye girişin tek şartı var
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        Çeçil peynirinden tarih çıktı!
        Çeçil peynirinden tarih çıktı!
        Biden'dan bir gaf daha
        Biden'dan bir gaf daha
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        4 ilin Emniyet Müdürü değişti
        4 ilin Emniyet Müdürü değişti
        Nvidia'nın piyasa değeri 2 trilyon doları aştı
        Nvidia'nın piyasa değeri 2 trilyon doları aştı
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        Son karar Amartey!
        Son karar Amartey!
        Kırmızı bültene ret, tutukluluğa devam
        Kırmızı bültene ret, tutukluluğa devam
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede sağanak! Geri geliyor!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede sağanak! Geri geliyor!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        1 yıl 8 ay hapisle aranan kadın, vitrinin arkasına yaptırdığı gizli bölmede...
        1 yıl 8 ay hapisle aranan kadın, vitrinin arkasına yaptırdığı gizli bölmede...
        Kayseri'de bir hükümlü yakalandı
        Kayseri'de bir hükümlü yakalandı
        Erciyes Üniversitesinde pediatri akademisi ve çocuk nörolojisi kongreleri y...
        Erciyes Üniversitesinde pediatri akademisi ve çocuk nörolojisi kongreleri y...
        Başkan Büyükkılıç, Felahiye'de toplu temel atma törenine katıldı
        Başkan Büyükkılıç, Felahiye'de toplu temel atma törenine katıldı
        Kayserispor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Kayserispor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Kayseri'de Fatma Yüksel İlbasmış Aile Sağlığı Merkezi açıldı
        Kayseri'de Fatma Yüksel İlbasmış Aile Sağlığı Merkezi açıldı