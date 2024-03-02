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        Cumhur İttifakı Özvatan'da aday tanıtım toplantısı düzenledi

        Kayseri'de Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yöneticileriyle Özvatan'da düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 13:35 Güncelleme: 02.03.2024 - 13:36
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        Cumhur İttifakı Özvatan'da aday tanıtım toplantısı düzenledi
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        Kayseri'de Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yöneticileriyle Özvatan'da düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özvatan Belediyesi önündeki meydanda gerçekleşen programda konuşan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri’nin kaleleri olduğunu belirterek, Ankara’ya güçlü mesaj vereceklerini ifade etti.

        Büyükkılıç da hizmet belediyeciliği ürettiklerini dile getirerek, Kayseri'nin cumhurun kalesi olduğunu anlattı.

        Taşrayı ihmal etmediklerini ifade eden Büyükkılıç şunları kaydetti:

        "Biz hizmet siyaseti, hizmet belediyeciliği üretiyoruz. Ne dediysek onu yapmaya çalışıyoruz. Gece demeden, gündüz demeden çalışıyoruz elhamdülillah. Gücümüzün yettiğinden fazlasını yapmaya çalıştık. Kimseyi ayrıştırmadan, her birinizi bağrımıza basarak, sizlere layık olmaya çalıştık. Buraya her geldiğimizde bağrınıza basıyorsunuz, Mevla’m mahcup etmesin. Hep beraber Turan, hep beraber Kızıl Elma diyerek yola devam diyoruz."

        Özvatan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Halit Demir ise Büyükkılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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