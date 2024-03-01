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        Kayseri'de bir hükümlü yakalandı

        Kayseri'de hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 18:21 Güncelleme: 01.03.2024 - 18:21
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        Kayseri'de bir hükümlü yakalandı
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        Kayseri'de hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A'nın saklandığı adresi tespit etti.

        Ekipler, Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde bir eve düzenlendiği operasyonda hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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