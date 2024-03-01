Kayseri'de bir hükümlü yakalandı
Kayseri'de hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Kayseri'de hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A'nın saklandığı adresi tespit etti.
Ekipler, Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde bir eve düzenlendiği operasyonda hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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