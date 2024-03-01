Kayserispor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak Mondihome Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak Mondihome Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti.
Top çalma ve pres çalışmasının ardından idman, çift kale maçla sona erdi.
Çaykur Rizespor ile Mondihome Kayserispor, yarın saat 13.30'da Çaykur Didi Stadı'nda karşılaşacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.