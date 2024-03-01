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        Başkan Büyükkılıç, Felahiye'de toplu temel atma törenine katıldı

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Felahiye ilçesinde Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu, Büyüktoraman Çok Amaçlı Sosyal Tesis ve kolektör hattı projelerinin temel atma törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 16:52 Güncelleme: 01.03.2024 - 17:16
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        Başkan Büyükkılıç, Felahiye'de toplu temel atma törenine katıldı
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        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Felahiye ilçesinde Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu, Büyüktoraman Çok Amaçlı Sosyal Tesis ve kolektör hattı projelerinin temel atma törenine katıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe meydanında düzenlenen törende konuşan Büyükkılıç, projelerin ve hizmetlerin yeni dönemde de devam edeceğini ifade etti.

        Büyükkılıç, 30 büyükşehir içerisinde yatırımlara en çok pay ayıranın Kayseri Büyükşehir Belediyesi olduğunu kaydetti.

        MHP Milletvekili Baki Ersoy da Büyükkılıç'ın sonuna kadar yanında olduklarını ve rekor oylarla seçtireceklerini belirtti.

        Konuşmaların ardından toplu temel atma töreni gerçekleştirildi.

        Törene, Felahiye Kaymakamı Batuhan Cevahir, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP İl Başkanı Seyit Demirezen, Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, muhtarlar ve ilçe sakinleri katıldı.

        Başkan Büyükkılıç, törenin ardından ilçe esnafını ziyaret etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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