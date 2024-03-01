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        Kayseri'de Fatma Yüksel İlbasmış Aile Sağlığı Merkezi açıldı

        Kocasinan Belediyesi ve hayırsever İlbasmış ailesinin katkılarıyla yapılan Fatma Yüksel İlbasmış Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 15:26 Güncelleme: 01.03.2024 - 15:35
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        Kayseri'de Fatma Yüksel İlbasmış Aile Sağlığı Merkezi açıldı
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        Kocasinan Belediyesi ve hayırsever İlbasmış ailesinin katkılarıyla yapılan Fatma Yüksel İlbasmış Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki sağlık merkezinin açılış törenine katılan Vali Gökmen Çiçek, buranın bir yılda tamamlanmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

        Çiçek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a bu işlere verdiği önemden dolayı ve en ince ayrıntısına kadar işi takip ettiği için teşekkür etti.

        Kayserililere her alanda daha güzel hizmetler vermek için yoğun gayret sarf ettiklerini belirten Çolakbayrakdar ise bundan sonra yapacakları yatırımlarla mahalleleri taçlandırmaya devam edeceklerini aktardı.

        Hayırsever Yüksel İlbasmış da, "Rahmetli dedem sağlığa çok önem verirdi ve böyle bir hayali vardı. Bu hayalini gerçekleştiren herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından sağlık merkezi hizmete açıldı.

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        Galeri
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