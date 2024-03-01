Kayseri'de çoban köpeğinin saldırdığı çocuk yaralandı

Başından ve kolundan yaralanan Y.A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Y.A, 2183. Sokak'ta bir köpeğin saldırısına uğradı. Çocuğu köpeğin saldırısından çevredekiler kurtardı.

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