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        Kayseri'de "Cumhuriyet'e Doğru" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

        Kayseri'de, Milli Eğitim Bakanlığınca Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında "Cumhuriyet'e Doğru" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 21:50 Güncelleme: 29.02.2024 - 22:00
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        Kayseri'de "Cumhuriyet'e Doğru" adlı tiyatro oyunu sahnelendi
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        Kayseri'de, Milli Eğitim Bakanlığınca Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında "Cumhuriyet'e Doğru" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

        Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi’nde sahneye konulan oyunu, Bora Severcan yönetti.

        Oyun, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletinin desteğiyle Milli Mücadele'yi başlatması ve Cumhuriyet'in kuruluşunu konu ediniyor.

        Oyunda Serdar Yeğin, Gülen Karaman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan'ın da aralarında bulunduğu 110 oyuncu rol aldı.

        Seyircilerin duygu dolu anlar yaşadığı oyunun sonunda, yönetmen ve oyuncular sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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