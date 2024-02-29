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        Kayseri Büyükşehir Belediyesinde Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı kurulacak

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı kuracaklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 13:08 Güncelleme: 29.02.2024 - 13:08
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesinde Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı kurulacak
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı kuracaklarını bildirdi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Türkiye’de akıllı şehircilik projelerine yenilerini eklemek ve kenti akıllı şehir kimliğine taşımak için yeni dönemde Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı kuracaklarını belirtti.

        Büyükkılıç, akıllı şehircilik alanında 18 proje gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade etti.

        Akıllı şehirciliğe yönelik daire başkanlığı oluşturacaklarını anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Bilişim çağında elbette teknolojinin nimetlerinden faydalanmaktayız, teknolojinin imkanlarını sonuna kadar kullanmalıyız. Bu noktada kadim şehrimiz Kayseri’yi geleceğe taşımak için akıllı şehirciliğin tam anlamıyla gerçekleştirilmesi anlamında, tüm kurum ve kuruluşları paydaş olarak görüp, üniversitelerimiz, odalarımız, kendi kuruluşlarımız dahil, adeta bir daire başkanlığı altında birleştirip, mobil uygulamalarımızla, tek kart uygulamasıyla, bilim festivalleri, teknoloji takım yarışmaları, farklı hizmetlere özel mobil uygulamalar ile yaşamın her alanında hayatı kolaylaştırıp, verimliliği arttıracağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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