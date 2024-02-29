Park halindeki otomobil yandı: 2 yaralı KAYSERİ'de, içerisinde 2 kişinin bulunduğu park halindeki otomobilde yangın çıktı. 2 kişi yaralı halde araçtan çıkarken, yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.Olay, saat 22.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi Bahar Caddesi'nde meydana geldi. 38 AHU 208 plakalı park halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevlerin etkisiyle otomobilin içinde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık çalışması sonucu söndürülen otomobil, kullanılamaz hale geldi. Park halindeki otomobilin yanında bulunan otomobilde de maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 29.02.2024 - 00:47 Güncelleme: 29.02.2024 - 00:50 facebook

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