Kayseri'de otomobildeki çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı
Kayseri'de park halindeki otomobilde çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'de park halindeki otomobilde çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi Bahar Caddesi'nde park halindeki 38 AHU 208 plakalı otomobilde çakmak gazı tüpü henüz belirlenemeyen nedenle patladı.
Patlamada otomobildeki 2 kişi yaralandı, otomobilde hasar meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.