Kayseri'de otomobildeki çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi Bahar Caddesi'nde park halindeki 38 AHU 208 plakalı otomobilde çakmak gazı tüpü henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

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