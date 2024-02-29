Melikgazi'nin mahallelerdeki toplu temizlik çalışması yeniden başladı

Melikgazi Belediyesinin mahallelerdeki toplu temizlik çalışması, havaların ısınmasıyla 40 temizlik aracı ve çok sayıda personel ile Selçuklu Mahallesi’nde başladı.

Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu mahalledeki Şehit Jandarma Komando Er Hacı Aydıncı İlkokulu'nun öğrencileriyle genel temizliğin bir bölümüne eşlik etti.

İlkbaharın gelmesiyle her yıl mahallelerde yaptıkları toplu temizlik çalışmasına yeniden başladıklarını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Mahallemizde süpürge araçlarımız, kepçelerimiz, çöp kamyonlarımız, konteyner yıkama araçlarımız, birçok iş makinamız ve ekiplerimiz genel çevre temizliği yapacak. Mahallelerde gerçekleştirdiğimiz genel temizlik çalışmalarında, dallar budanıyor, bahçe atıkları alınıyor, yollar ve çöp konteynerleri yıkanıyor, su kanalları temizleniyor, kaldırım ve yol kenarları süpürülüyor. Daha temiz, hijyenik ve sağlıklı bir Melikgazi için hep birlikte önlem almalıyız. Ekiplerimiz akşama kadar burada çalışarak genel temizlik çalışması yapacak. Bu gayretli çalışmaları için mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ederim."