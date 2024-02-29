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        ORAN ve Avrupa Birliği desteği ile gençlerin havacılık sektöründe çalışmaları sağlanacak

        Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından yürütülen Avrupa Birliği destekli Uçak Bakım Teknisyenliği Eğitimi Projesi için işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 22:04 Güncelleme: 29.02.2024 - 22:12
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        ORAN ve Avrupa Birliği desteği ile gençlerin havacılık sektöründe çalışmaları sağlanacak
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        Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından yürütülen Avrupa Birliği destekli Uçak Bakım Teknisyenliği Eğitimi Projesi için işbirliği protokolü imzalandı.

        ORAN'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplam 320 bin avro bütçeye sahip, ORAN Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Avrupa Birliği destekli Uçak Bakım Teknisyenliği Eğitimi Projesi ile 54 gence nitelikli istihdam fırsatı sağlanacak.

        Proje kapsamında eğitimde ve istihdamda yer almayan 18-29 yaş arasında gençlerin işgücüne katılımları hedeflenirken, katılımcılara uçak bakım teknisyenliği modüllerine yönelik 808 saat eğitim verilecek.

        Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) Uçak Bakım Teknisyenliği Eğitimi müfredatına uygun olarak verilecek eğitimler sonrasında 14 farklı branşta SHY-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Modül Sınavları ve SHT-1L-HS Dil Yeterliliği Sınavlarının ücretleri de proje kapsamında karşılanacak.

        Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Erciyes Üniversitesinin eş faydalanıcı olduğu proje ile Kayseri'de 101 gün sürecek eğitimlerle katılımcılara maddi destekte sağlanacak.

        Eğitimlerin ardından İŞKUR’dan görevlendirilecek "İş ve Meslek Danışmanları” tarafından bireysel eylem planları hazırlanarak, eğitim sonrasında katılımcılara 4 ay süresince iş arama desteği verilerek istihdamda yer almaları sağlanacak.

        Proje kapsamında modül eğitimlerinin verilmesi için Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile Kapadokya Üniversitesi arasında işbirliği protokolü de imzalandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, proje ile dünya genelinde hızla gelişen havacılık sektörüne yönelik gençlerin yetiştirilmesinin amaçlandığını belirtti.

        Projeye ORAN'ın web sitesinden ulaşılabileceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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