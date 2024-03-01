Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, kentsel dönüşüm projelerini tanıttı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni dönemde yapacakları kentsel dönüşüm projelerini tanıttı.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, kentsel dönüşüm kapsamında birçok çalışma yaptıklarını, bundan sonra da çok sayıda projeyi hayata geçireceklerini ifade etti.

Bu kapsamda deprem master planı oluşturulacağını belirten Büyükkılıç, "Kentsel dönüşüm ile master planımız mevcut. Afet eğitim merkezini kuruyoruz. Deprem bilgi sistemini hayata geçiriyoruz. Çok önemli mikro bölgeleme, şehrimizin 200 milyon metrekarelik alanında gerekli taramayı yaptıracağız, en önemli hazırlığı tamamlamış olacağız. Jeoloji bilgi sistemi, bölge faylarının tektonizmasının incelenmesi, engelli bireylere afet bilinci eğitimi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi'nde 560 bin metrekarelik alana, içerisinde cami, yeşil alan, okul ve sosyal tesisle yaklaşık 2 bin bağımsız bölüm inşa edeceklerini kaydetti.

İncesu Semerkent Toplu Konut Projesi'ni hayata geçireceklerini belirten Büyükkılıç, projenin 820 bin metrekarelik alanının 2 bin 500 bağımsız bölüm, yeşil alan ve sosyal donatılardan oluşacağını anlattı.

Argıncık Kentsel Dönüşüm Projesi'nin etap etap 1000 konuta ulaşacağını aktaran Büyükkılıç, Alsancak Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi ve TOKİ'yle birlikte Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi'ni de hayata geçireceklerini belirtti.