Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Erciyes Üniversitesinde pediatri akademisi ve çocuk nörolojisi kongreleri yapıldı

        Kayseri'de "10. Erciyes Pediatri Akademisi Kongresi" ve "2. Türk Dünyası Erciyes Çocuk Nörolojisi Kongresi" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 17:11 Güncelleme: 01.03.2024 - 17:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erciyes Üniversitesinde pediatri akademisi ve çocuk nörolojisi kongreleri yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de "10. Erciyes Pediatri Akademisi Kongresi" ve "2. Türk Dünyası Erciyes Çocuk Nörolojisi Kongresi" düzenlendi.

        Erciyes Üniversitesinden (ERÜ) yapılan açıklamaya göre, ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı ve Kayseri Çocuk Sağlığı Derneği tarafından düzenlenen "10. Erciyes Pediatri Akademisi Kongresi" ve "2. Türk Dünyası Erciyes Çocuk Nörolojisi Kongresi", ERÜ Sabancı Kültür Sitesi'nde gerçekleştirildi.

        Programa katılan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, üniversitelerin sağladığı bilimsel katkılarla ortaya koyduğu yeni gelişmeler, yöntem ve metotları bilim dünyasına sunmasının büyük öneme sahip olduğunu ifade etti.

        ERÜ'nün özellikle bu konularda fakülteleriyle etkin şekilde araştırma ve çalışma yürüttüğünü, ihtiyaç olduğunda aşı geliştiren bir üniversite olarak da tarihte yerini aldığını belirten Altun, "Üniversitemiz, yapay zeka alanındaki etkin çalışmalarıyla da bundan sonraki süreçlerde özellikle üniversite hastanelerinin ihtiyacı olan ve bütün kurum hastanelerinde yaygınlaşacak olan yapay zeka temelli tedavi yöntemleri ile çok etkin araştırma ve çalışmaları içerisinde bulunduran bir üniversitedir. Kongreye gönül coğrafyasının bildiri ve makaleleri ile yer almasını, çok önemli bir etkileşim içerisinde olunmasını oldukça önemli buluyorum." ifadelerini kullandı.

        Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu ise kongrenin Türk dünyasının iş birliğini ve dayanışmasını artırmak gibi manevi bir amacının da olduğunu belirtti.

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da ERÜ'nün emek veren bilim insanları sayesinde Türkiye'deki ilk 10 üniversite arasına girdiğini belirterek, bunun gurur verici olduğunu kaydetti.

        Konuşmaların ardından program sunumlarla devam etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çirkinler suç örgütüyle ilgili flaş detaylar ortaya çıktı!
        Çirkinler suç örgütüyle ilgili flaş detaylar ortaya çıktı!
        "Gazze'de yaşananlar soykırım girişimidir"
        "Gazze'de yaşananlar soykırım girişimidir"
        İstanbul'da eşyalı ev devri bitti
        İstanbul'da eşyalı ev devri bitti
        Lavrov, Macron'un açıklamalarına gülerek yanıt verdi
        Lavrov, Macron'un açıklamalarına gülerek yanıt verdi
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında yeni gelişme!
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında yeni gelişme!
        10 soruda kira beyannamesi
        10 soruda kira beyannamesi
        Almanya vize başvurularında yeni dönem mi başlıyor?
        Almanya vize başvurularında yeni dönem mi başlıyor?
        Emekliye milli gelir zammı
        Emekliye milli gelir zammı
        O şehrimiz deniz sezonunu açtı!
        O şehrimiz deniz sezonunu açtı!
        Derbide golcüler ön planda
        Derbide golcüler ön planda
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Yaren Leylek 13. yılda da Adem Amca'nın kayığına kondu
        Yaren Leylek 13. yılda da Adem Amca'nın kayığına kondu
        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı
        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı
        Şakaya ölüm tehdidi
        Şakaya ölüm tehdidi
        Güneydoğu'ya 2 yeni turistik hat
        Güneydoğu'ya 2 yeni turistik hat
        Okan Buruk, derbi 11'ni büyük ölçüde netleştirdi
        Okan Buruk, derbi 11'ni büyük ölçüde netleştirdi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        10 belli, 11. kim olacak?
        10 belli, 11. kim olacak?

        Benzer Haberler

        Başkan Büyükkılıç, Felahiye'de toplu temel atma törenine katıldı
        Başkan Büyükkılıç, Felahiye'de toplu temel atma törenine katıldı
        Kayserispor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Kayserispor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Kayseri'de Fatma Yüksel İlbasmış Aile Sağlığı Merkezi açıldı
        Kayseri'de Fatma Yüksel İlbasmış Aile Sağlığı Merkezi açıldı
        Vücudunu saran yaralardan kurtulan Batuhan artık rahat uyuyor
        Vücudunu saran yaralardan kurtulan Batuhan artık rahat uyuyor
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, kentsel dönüşüm projelerini tanıttı
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, kentsel dönüşüm projelerini tanıttı
        Kayseri'de köpeğin saldırdığı çocuk ağır yaralandı
        Kayseri'de köpeğin saldırdığı çocuk ağır yaralandı