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        Traktör sürücüsü araçtan düşerek öldü

        Kayseri'de traktörle tarla sürerken fenalaşan sürücü araçtan düşerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 12:56 Güncelleme: 02.03.2024 - 12:56
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        Traktör sürücüsü araçtan düşerek öldü
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        Kayseri'de traktörle tarla sürerken fenalaşan sürücü araçtan düşerek hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Yahyalı ilçesi Senirköy ile İlyaslı Mahalleleri arasında traktörle tarla süren T.B. (65), bir anda fenalaştı.

        Seyir halindeki traktörden inmeye çalışan T.B, araçtan düştü.

        Eşinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi T.B'yi Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        T.B, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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