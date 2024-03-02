Traktör sürücüsü araçtan düşerek öldü
Kayseri'de traktörle tarla sürerken fenalaşan sürücü araçtan düşerek hayatını kaybetti.
Kayseri'de traktörle tarla sürerken fenalaşan sürücü araçtan düşerek hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yahyalı ilçesi Senirköy ile İlyaslı Mahalleleri arasında traktörle tarla süren T.B. (65), bir anda fenalaştı.
Seyir halindeki traktörden inmeye çalışan T.B, araçtan düştü.
Eşinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi T.B'yi Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
T.B, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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