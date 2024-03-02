Traktör sürücüsü araçtan düşerek öldü

Alınan bilgiye göre, Yahyalı ilçesi Senirköy ile İlyaslı Mahalleleri arasında traktörle tarla süren T.B. (65), bir anda fenalaştı.

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