Başkan Çolakbayrakdar, yapımı devam eden çalışmaları inceledi
Kocasinan Belediyesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yapımı devam eden yol yapım çalışmalarını inceledi.
Kocasinan Belediyesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yapımı devam eden yol yapım çalışmalarını inceledi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bağ ve sayfiye alanında yapımı devam eden yol yapım çalışmalarını kontrol ederek, yetkililerden bilgi aldı.
Çolakbayrakdar, vatandaşlar için yaşam alanları inşa ettiklerini ifade etti.
Altyapı çalışmasından sonra yolu asfaltlayacaklarına değinen Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:
"Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi'nde 30 metre genişliğinde yeni yol çalışması, planladığımız program dahilinde devam ediyor. Yeni imarlaşan özellikle düşük katlı bağ ve sayfiye niteliğinde bahçeli evlerin olduğu bu bölgede, bu ulaşım aksı son derece önemli ve gerekli. Bölgede imarlaşma sonucu yoğun yapılaşma var. Bu imarlaşmayla eşzamanlı olarak yol ve altyapı gibi çalışmaları tamamlayarak, hemşehrilerimize daha güzel yaşam olanakları sunuyoruz."
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.