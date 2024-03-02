Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Başkan Çolakbayrakdar, yapımı devam eden çalışmaları inceledi

        Kocasinan Belediyesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yapımı devam eden yol yapım çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 11:39 Güncelleme: 02.03.2024 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkan Çolakbayrakdar, yapımı devam eden çalışmaları inceledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocasinan Belediyesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yapımı devam eden yol yapım çalışmalarını inceledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bağ ve sayfiye alanında yapımı devam eden yol yapım çalışmalarını kontrol ederek, yetkililerden bilgi aldı.

        Çolakbayrakdar, vatandaşlar için yaşam alanları inşa ettiklerini ifade etti.

        Altyapı çalışmasından sonra yolu asfaltlayacaklarına değinen Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi'nde 30 metre genişliğinde yeni yol çalışması, planladığımız program dahilinde devam ediyor. Yeni imarlaşan özellikle düşük katlı bağ ve sayfiye niteliğinde bahçeli evlerin olduğu bu bölgede, bu ulaşım aksı son derece önemli ve gerekli. Bölgede imarlaşma sonucu yoğun yapılaşma var. Bu imarlaşmayla eşzamanlı olarak yol ve altyapı gibi çalışmaları tamamlayarak, hemşehrilerimize daha güzel yaşam olanakları sunuyoruz."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yayın ihalesinde düğüm çözüldü!
        Yayın ihalesinde düğüm çözüldü!
        Moda ikonundan üzücü haber! 102 yaşındaydı...
        Moda ikonundan üzücü haber! 102 yaşındaydı...
        İngiliz Kraliyet Ailesi'nde şüpheli ölüm
        İngiliz Kraliyet Ailesi'nde şüpheli ölüm
        İsmail Kartal'ın Hatayspor 11'i
        İsmail Kartal'ın Hatayspor 11'i
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        25 yaşındaki eşi Bilge ile kayınpederini öldürmüştü! Mahkemede konuştu!
        25 yaşındaki eşi Bilge ile kayınpederini öldürmüştü! Mahkemede konuştu!
        17 şüpheliden 5'i tutuklandı! 21.3 milyon TL kamu zararı!
        17 şüpheliden 5'i tutuklandı! 21.3 milyon TL kamu zararı!
        Sıra dışı konsept gündem oldu! Bu kafeye girişin tek şartı var
        Sıra dışı konsept gündem oldu! Bu kafeye girişin tek şartı var
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        Çeçil peynirinden tarih çıktı!
        Çeçil peynirinden tarih çıktı!
        Biden'dan bir gaf daha
        Biden'dan bir gaf daha
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        4 ilin Emniyet Müdürü değişti
        4 ilin Emniyet Müdürü değişti
        Nvidia'nın piyasa değeri 2 trilyon doları aştı
        Nvidia'nın piyasa değeri 2 trilyon doları aştı
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        Son karar Amartey!
        Son karar Amartey!
        Kırmızı bültene ret, tutukluluğa devam
        Kırmızı bültene ret, tutukluluğa devam
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede sağanak! Geri geliyor!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede sağanak! Geri geliyor!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Eşi ve üvey kızını öldüren sanığa verilen ceza onandı
        Eşi ve üvey kızını öldüren sanığa verilen ceza onandı
        1 yıl 8 ay hapisle aranan kadın, vitrinin arkasına yaptırdığı gizli bölmede...
        1 yıl 8 ay hapisle aranan kadın, vitrinin arkasına yaptırdığı gizli bölmede...
        Kayseri'de bir hükümlü yakalandı
        Kayseri'de bir hükümlü yakalandı
        Erciyes Üniversitesinde pediatri akademisi ve çocuk nörolojisi kongreleri y...
        Erciyes Üniversitesinde pediatri akademisi ve çocuk nörolojisi kongreleri y...
        Başkan Büyükkılıç, Felahiye'de toplu temel atma törenine katıldı
        Başkan Büyükkılıç, Felahiye'de toplu temel atma törenine katıldı
        Kayserispor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Kayserispor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı